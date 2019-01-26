بولتون يطالب كوريا الشمالية بتحرك ملموس للتجريد النووي

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكي "جون بولتون" إن ما تحتاجه الولايات المتحدة من كوريا الشمالية هو "تحرك ملموس بناء على على قرار استراتيجى للتخلى عن الأسلحة النووية".جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن تايمز" ونُشرت أمس الجمعة، حيث أوضح "بولتون" أنه عندما ترى الولايات المتحدة نزعا للسلاح النووي فسيمكن أن يبدأ الرئيس "دونالد ترامب" في رفع العقوبات.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ حوالي شهر التي يتحدث فيها علناً عن كوريا الشمالية مستشار الأمن القومي "بولتون"، الذي يعتبر من المتشددين داخل إدارة "ترامب".وفي أوائل ديسمبر الماضي، قال "بولتون" إن واشنطن يمكن أن تنظر في إزالة العقوبات الاقتصادية عندما ترى "تحركا" من كوريا الشمالية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.كما أكد "بولتون" مجددا على التنسيق مع بكين فيما يتعلق بفرض عقوبات من كوريا الشمالية، وقال إن الصين أعلنت أيضا أنها تدعم ممارسة الضغوط من أجل تحقيق نزع السلاح النووي.