المحكمة العليا الكورية تحكم بعدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري مع اليابان

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أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما يقضي بعدم الكشف أمام عامة الناس عن المحاضر ووثائق المراجعة الداخلية المتعلقة باتفاقية كوريا الجنوبية واليابان بشأن حماية المعلومات العسكرية.وجاء هذا الحكم مؤيدا لحكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف في قضية رفعتها مجموعة مدنية ضد وزير الخارجية للكشف عن المعلومات المتعلقة بالأمن العام الخاصة باتفاق المعلومات العسكرية الموقع مع اليابان.وقالت المحكمة إن مثل هذا الكشف من شأنه أن يعرض استراتيجيات استجابة كوريا الجنوبية وأيضا موقف اليابان، لمخاطر في حالة التفاوض مع دول أخرى.كما قالت المحكمة إن الكشف عن وثائق الاتفاقية يمكن أيضا أن يدمر الثقة الدبلوماسية بين الجانبين.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت مع اليابان مبدئيا على اتفاقية حماية المعلومات العسكرية في عام 2012، وصدقت الحكومة الكورية الجنوبية بعدها مباشرة على الاتفاقية خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء في شهر يونيو من نفس العام.