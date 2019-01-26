المكتب الرئاسي يرفض تقريرا حول إنشاء صندوق لضحايا العمل القسري

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رفض المكتب الرئاسي الكوري اليوم السبت تقريرًا إعلاميًا حول إنشاء صندوق يضم الحكومة وشركات كورية ويابانية لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان خلال الحرب العالمية.ووصف المكتب الرئاسي هذا التقرير بأنه "يفتقر إلى المنطق السليم"، وقال إن البلدين لم يتبادلا الآراء حول هذه الفكرة.وكانت بعض الجمعيات المدنية قد اقترحت إنشاء هذا الصندوق بحيث يتضمن حكومة كوريا الجنوبية، من أجل حل النزاع الثنائي بين البلدين حول قضية تعويضات ضحايا العمل القسري، لكن تصريح المكتب الرئاسي الأخير يعتبر بمثابة رفض قاطع لهذه الفكرة.وكان تقرير إعلامي قد ادعى أن فكرة إنشاء الصندوق المشترك قد تم نقلها إلى مكتب الرئاسة، لكن اعتراضه عليها علق المناقشات ذات الصلة. وقال التقرير إنه عقب هذه الأخبار، أعرب وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" عن عدم الثقة في المكتب الرئاسي الكوري.من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن هذا التقرير "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرا إلى أن سيول وطوكيو تواصلان المشاورات حول قضية العمل القسري لكنهما لم يتبادلا أي آراء حول فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق. كما قالت وزارة الخارجية في سيول أيضا إن هذا التقرير الصحفي "غير صحيح على الإطلاق".