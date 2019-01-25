مجلس الأمن يمنح إعفاءات لمشروع للكوريتين للتنقيب عن رفات جنودهما

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طبقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين، قرر مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الماضي منح إعفاء من العقوبات لمشروع مشترك بين الكوريتين للعثور على رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية في المنطقة منزوعة السلاح.وبناء على ذلك سيتم إرسال المعدات اللازمة للتنقيب عن الرفات، بما فيها معدات إزالة الألغام، إلى كوريا الشمالية دون أي عوائق.وتخطط الكوريتان لتنفيذ هذا المشروع في المرتفعات الجبلية المعروفة باسم "رأس السهم" التي كانت موقع معركة شهيرة خلال الحرب الكورية، وذلك بدءا من شهر أبريل وحتى شهر أكتوبر القادم، بموجب الاتفاق العسكري الموقع بينهما في شهر سبتمبر من العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التوتر ومنع الصدامات المفاجئة وبناء الثقة بين الكوريتين.أما بشأن طلب الإعفاء من العقوبات لجلب معدات إلى كوريا الشمالية لإجراء مسح مشترك بين الكوريتين على الطرق داخل كوريا الشمالية، فما زالت الحكومة الكورية الجنوبية في انتظار قرار من الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن سيول وواشنطن قد توصلتا إلى اتفاق في الرأي حول إعفاء مشروعي التنقيب عن الرفات وإجراء المسح على الطرق في كوريا الشمالية من العقوبات الدولية، وذلك خلال اجتماع مجموعة العمل بين البلدين الذي عقد يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري.