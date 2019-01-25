كوريا الجنوبية تستورد 44 مليون طن من الغاز الطبيعي العام الماضي

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بلغ حجم استيراد كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال 44 مليون طن في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.وطبقا لتقارير صادرة عن شركات الطاقة الكورية واتحاد التجارة الكوري اليوم الاثنين، زاد حجم استيراد كوريا من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي بنسبة 17.3% مقارنة بالعام الأسبق.وكانت قطر أكثر الدول تصديرا للغاز إلى كوريا، بنسبة 32.4%، وتلتها كل من أستراليا بـ17.9%، والولايات المتحدة بـ10.6%، وعُمان بـ9.7%، وماليزيا بـ8.4%، وإندونيسيا بـ7.8%، وروسيا بـ4.4%.وأشارت التقارير إلى أن حجم استيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة قد بلغ 4 ملايين و660 ألف طن العام الماضي، بزيادة 138% مقارنة بالعام الأسبق، وبالتالي أصبحت كوريا أكثر دول العالم استيرادا للغاز الطبيعي الأمريكي خلال العام الماضي.