وفاة إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت اليوم الاثنين إحدى ضاحايا الاسترقاق الجنسي من الكوريات في عمر يناهز 93 عاما.وقالت جمعية "الشفاء والمصالحة" التي يعيش في مقرها بعض الضحايا إن السيدة "يون مي هيونغ" البالغة من العمر 93 عاما قد توفيت بعد تدهور حالتها الصحية.وبهذا أصبح عدد ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني اللاتي ما زلن على قيد الحياة 24 امرأة فقط.الجدير بالذكر أن السيدة "يون" كانت قد أجبرت على العمل كرقيق جنسي للجنود اليابانيين في منشوريا خلال عام 1942 في أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، واستمرت في ذلك العمل لمدة أربع سنوات.وبعد استقلال كوريا من الاستعمار الياباني في عام 1945، عادت إلى وطنها.