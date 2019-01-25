سيول تشيد بإعفاء مشروع التنقيب عن رفات الجنود من العقوبات الدولية

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن قرار مجلس الأمن الدولي بمنح إعفاء من العقوبات لمشروع مشترك بين الكوريتين للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية في المنطقة منزوعة السلاح، سوف يؤثر إيجابيا على المشروعات المشتركة الأخرى التي سيتم تنفيذها بين الكوريتين.وأضاف المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح إعفاءات لمشروعات مشتركة أخرى بين الكوريتين بناء على ما تم التوصل إليه من الاتفاق في اجتماع مجموعة العمل بين سيول وواشطن الذي عقد يوم السابع عشر من شهر يناير الماضي.وفيما يتعلق ببرنامج لم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين عبر الفيديو، الذي ينص على تنفيذه إعلان بيونغ يانغ المشترك الصادر في أعقاب الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر من العام الماضي، قال المتحدث إن الوزارة ستبذل كل ما وسعها لتنفيذ هذا البرنامج في أقرب وقت.وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا للإفراج عن المواطنيين الكوريين الجنوبيين المختطفين والمعتقلين في كوريا الشمالية وعودتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن.