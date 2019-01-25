مشكلة الرادار تعرقل التبادلات البحرية بين كوريا واليابان

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أصبحت التبادلات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان تمر بحالة الجمود نتيجة لما يسمى بـ"مشكلة الرادار" المطولة بينهما.وفي هذا السياق، تم تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها قائد الأسطول الأول لسلاح البحر الكوري الأدميرال "كيم ميونغ سو" إلى اليابان في شهر فبراير القادم، إلى أجل غير مسمى.الجدير بالذكر أن المدمرة الكورية "الملك كوانغ كيه تو"، التي كانت طائرة دورية يابانية قد قامت بالتحليق بشكل تهديدي فوقها وعلى علو منخفض، هي مدمرة تابعة للأسطول الأول لسلاح البحر الكوري.ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الكورية إن نائب وزير الدفاع الكوري "سوه جو سوك" المشارك في منتدى الأمن السنوي الذي افتتح اليوم الاثنين في سنغافوره، ليس لديه أي خطة لإجراء لقاء مع رئيس الوفد الياباني في المنتدى.وقال تقرير نشرته صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية أول من أمس السبت إن وزارة الدفاع اليابانية تعيد النظر في خطتها لإرسال حاملة طائرات الهليكوبتر "إيزومو" للمشاركة في تدريبات دولية ستبدأ في شهر أبريل القادم في المياه الواقعة قبالة ميناء بوسان الكوري الجنوبي.ويتوقع المراقبون أن تستمر حالة الجمود الحالية في العلاقات بين كوريا واليابان لفترة من الوقت بسبب مشكلة الرادار.