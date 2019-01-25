تنظيم سلسلة بشرية في المنطقة منزوعة السلاح بمشاركة 500 ألف شخص

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من المقرر أن يتم تنظيم سلسلة بشرية في الطريق الذي يربط الساحلين الشرقي والغربي من كوريا الجنوبية بمشاركة 500 ألف شخص، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على إصدار بيان "بان مون جوم" يوم السابع والعشرين من أبريل من العام الماضي في ختام الجولة الأولى من محادثات القمة بين الكوريتين.الجدير بالذكر أن هذا الطريق المسمى بـ"طريق السلام" يقع جنوب المنطقة منزوعة السلاح ويصل طوله الى 500 كيلومتر، ويربط بين مدينة "كوسونغ" على الساحل الشرقي بمدينة "كانغ هوا" على الساحل الغربي.وأكدت الجهة المنظمة للسلسلة البشرية أن حملة السلسلة البشرية هذه ستكون رمزا على الأمل في تحقيق السلام العالمي من خلال نشرها في المناطق المضطربة التي مازالت الصراعات قائمة فيها.