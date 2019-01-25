الرئيس الصيني وزوجته يحضران عرضا فنيا كوريا شماليا

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته وكالة "شين خوا" الصينية للأنباء إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وزوجته "بنغ لي يوان" استقبلا أمس الأحد في بكين نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية ومدير الإدارة الدولية في الحزب "لي سو يونغ"، حيث شاهدوا جميعا عرضا فنيا قدمه فنانون من كوريا الشمالية.وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي قد وصل إلى بكين يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري برفقة الفرقة الفنية التي ترأسها "هيون سونغ أول".وقال تلفزيون "سي سي تي في" الصيني إن الرئيس "شي" قد أشاد بالعرض الفني واصفا إياه بأنه حدث مهم للتبادل الثقافي بين الصين وكوريا الشمالية وللاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وبعد انتهاء العرض الفني، صعد "شي" وزوجته إلى المسرح ليصافحا أعضاء الفرقة الكورية الشمالية، وأخذ صورة جماعية معهم.كما حضر العرض عدد من كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني "وانغ هو نينغ"، ورئيس الوزراء "يانغ جيتشي".وستقيم الفرقة الكورية الشمالية عرضا فنيا آخر اليوم الاثنين قبل عودتها إلى كوريا الشمالية.