7,5 % زيادة في عدد المسافرين عبر الأجواء الكورية في العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، بلغ عدد المسافرين عبر الجو 117 مليونا و530 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة 7,5% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين عبر الجو من وإلى كوريا قد بلغ 85 مليونا و930 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة 11.7% مقارنة بالعامالأسبق، فيما بلغ عدد المسافرين جوا داخل كوريا 31.6 مليون شخص العام الماضي، بانخفاض 2.5% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عدد المسافرين عبر الجو داخل كوريا انخفاضا منذ عام 2014.وقال التقرير إن عدد المسافرين عبر الجو بين كوريا والصين قد زاد بنسبة 15.6%، وبين كوريا وكل من أوربا واليابان بنسبة 12.1%، وبين كوريا ودول جنوب شرق آسيا بـ12%.ويرجع السبب في تراجع عدد المسافرين جوا داخل كوريا إلى انخفاض عدد الرحلات وعدد المسافرين إلى جزيرة جيجو.وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم االشحن الجوي قد بلغ 4.44 مليون طن العام الماضي، بزيادة 2.8% مقارنة بالعام الأسبق.