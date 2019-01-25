55,9 % من الكوريين يؤيدون رفع سن الشيخوخة

طبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 504 من المواطنين الكوريين البالغين، أعرب 55,9% من المشاركين عن تأييدهم لخطة رفع سن الشيخوخة من 65 عاما إلى 70 عاما، بينما بلغت نسبة المعارضين 41%.وأشارت "ريال ميتر" إلى أن رفع سن الشيخوخة سيؤدي إلى احتمال زيادة الأعباء المالية على الشباب بسبب زيادة التكاليف اللازمة لرفاهية المسنين الناجمة عن زيادة متوسط العمر المتوقع.كما أشارت إلى أن السبب في معارضة رفع سن الشيخوخة يرجع إلى القلق من إمكانية تعرض المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 66 عاما و69 عاما للفقر.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.