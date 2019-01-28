الرئيس مون جيه إين يعقد قمة مع أمير قطر في سيول

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين في مقر الرئاسة محادثات قمة مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" ، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الحقيقي القائم على علاقات المشاركة الشاملة بين سيول والدوحة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيس "مون" محادثات قمة منذ بداية هذا العام.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم لعام 2022 بشكل ناجح، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم كل ما لديها من الخبرات التي اكتسبتها من خلال استضافة بطولة كأس العالم في عام 2002، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام الماضي، إلى قطر.كما أعرب عن أمله أيضا في أن تحصل قطر على لقب بطولة كأس آسيا التي تقام حاليا في الإمارات العربية المتحدة.وأشاد الرئيس "مون" بعلاقات الود والتعاون القائمة في مختلف المجالات، ووصف قطر بأنها دولة صديقة مهمة لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 17 مليار دولار.وأكد أن هناك طاقة كامنة لتعزيز علاقات التعاون بين كوريا وقطر في مختلف المجالات، معربا عن أمله في استغلال زيارة أمير قطر لكوريا الجنوبية بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، كفرصة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.ومن جانبه، أكد أمير قطر أن زيارته لكوريا الجنوبية ستكون نقطة تحول لتنمية العلاقات بين سيول والدوحة، وأنه يدرك أن لكوريا الجنوبية خبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، معربا عن أمله في أن تتعلم قطر من هذه الخبرات استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستقام على أرضها عام 2022.وقال إن قطر كانت قد حصلت على دعم من كوريا الجنوبية بشأن تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الصيفية في الدوحة عام 2006.وأعرب عن سعادته بتأهل المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس آسيا متغلبا على نظيره الكوري القوي.