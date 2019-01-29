السلطات الصحية الكورية تؤكد تفشي مرض الحمى القلاعية

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الاثنين تفشي مرض الحمى القلاعية.وقالت سلطات الحجر الصحي في مقاطعة "كيونغ كي" إن أول ظهور لمرض حيواني في هذا العام قد تم تأكيده في مزرعة لإنتاج الألبان في منطقة "آن صونغ" التي تقع على بعد 77 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول، حيث أبلغ مالك المزرعة عن حالة مشتبه بها في وقت مبكر من صباح أمس، بعد أن أظهرت حوالي 20 بقرة من أصل 120 بقرة في المزرعة أعراض مرض الحمى القلاعية شديد العدوى.وقال مسؤولو الحجر الصحي إن الاختبارات المكثفة أكدت تفشي النوع "0" من مرض الحمى القلاعية. وبعد إجراء الاختبارات، قررت سلطات الحجر الصحي الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، وسلطات مقاطعة "كيونغ كي"، إخلاء جميع الأبقار البالغ عددها 120 بقرة من المزرعة، كما تدرس أيضا ذبح حوالي 500 من الخنازير والأبقار في ثماني مزارع مختلفة تقع على بعد أقل من 500 متر من المزرعة المصابة.وقررت السلطات أيضا تطبيق نظام مراقبة وحظر للحركة لمدة 24 ساعة في جميع المزارع الحيوانية على بعد ثلاثة كيلومترات من تلك المزرعة، مما يؤثر على 82 مزرعة يوجد فيها حوالي 4300 رأس من الماشية.