اتحاد النقابات التجارية يفشل في اتخاذ قرار بالمشاركة في الحوار الثلاثي

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فشل اتحاد النقابات التجارية الكورية، الذي يعد أحد أكبر اتحادات النقابات العمالية في كوريا الجنوبية، في اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيشارك في الحوار الثلاثي بين الحكومة والعمال وأصحاب الشركات.وعقد اتحاد النقابات التجارية الكورية مؤتمراً ضم أكثر من ألف مندوب في سيول ليقرر ما إذا كان سينضم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس العمل الذي تقوده الحكومة، حيث صوت المندوبون على رفض الاقتراحات التي تدعم أو تعارض مشاركة الاتحاد في الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى المشاركة المشروطة.لكن المشاركين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة بعد عشر ساعات من المناقشات الساخنة، وهو ما سيؤدي إلى منع اتحاد النقابات التجارية الكورية من الانضمام إلى الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه قبل شهرين.