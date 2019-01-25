وفاة ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.وقال "المجلس الكوري للعدل والذكرى" الذي يكرس نفسه لدعم الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي الياباني، إن السيدة "كيم بوك دونغ" قد توفيت في الساعة العاشرة و41 دقيقة من مساء أمس الاثنين، عن عمر يبلغ 93 عاما.وقال المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة إن "كيم" قد أرغمت على ممارسة الاسترقاق الجنسي وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها في عام 1940، حيث عملت كرقيق جنسي في بيوت الدعارة العسكرية التابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية في بلدان مختلفة في آسيا، بما في ذلك الصين وماليزيا وإندونيسيا.وقد بدأت السيدة "كيم" منذ عام 1992 في الكشف عن مأساتها علنا، حيث طالبت الحكومة اليابانية بتقديم اعتذار رسمي، فضلا عن تقديم تعويض عما عانته بسبب الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.ويذكر أنه في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، توفيت ضحية أخرى اسمها "يون مي هيون"، تبلغ من العمر 93 عاماً.وبذلك بلغ عدد الضحايا المتبقيات على قيد الحياة 23.