توقعات بوصول عدد المسافرين خلال عطلة سول إلى 49 مليون شخص

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من المتوقع أن يسافر حوالي 49 مليون شخص في كوريا الجنوبية خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، "سول"، والتي ستبلغ سبعة أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء إن حركة المرور خلال العطلة ستصل إلى ذروتها يوم الاثنين القادم، أي عشية رأس السنة القمرية الجديدة، بينما ستكون حركة المرور المرتدة من العطلة أكثر كثافة يوم الثلاثاء.وتوقعت الوزارة أن يسافر حوالي 8 ملايين و850 ألف شخص يوم الثلاثاء القادم، كما توقعت أن يسافر في المتوسط يوميا 6 ملايين و990 ألف شخص خلال فترة العطلة هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 100% مقارنة بالمتوسط خلال الأيام العادية.وقالت الوزارة إن المعدل اليومي البالغ 4,5 مليون سيارة على الطرق سوف يصل إلى هذا المستوى خلال فترة العطلة، بزيادة تبلغ 1,9% مقارنة بالعام الماضي.