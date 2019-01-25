مصرع 237 بسبب الكوارث الطبيعية في كوريا الشمالية في عام 2018

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كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن أن 237 شخصًا قد ماتوا بسبب الكوارث الطبيعية في كوريا الشمالية خلال العام الماضي 2018، وهو ما يعتبر تاسع أكبر عدد من نوعه على مستوى العالم.ونقل راديو "صوت أمريكا" اليوم الثلاثاء عن التقرير الذي صدر بعنوان "الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"، وأعدته منظمة الأمم المتحدة ومركز الأبحاث التابع لجامعة "لوفين" الكاثوليكية في بلجيكا، أن حوالي عشرة آلاف شخص قد ماتوا بسبب الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.وقد شهدت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية بأكثر من 4500 حالة وفاة، وتلتها الهند ثم غواتيمالا واليابان والصين.واحتلت كوريا الشمالية المرتبة التاسعة، حيث تسببت الفيضانات في وفاة 64% من إجمالي عدد ضحايا الكوارث الطبيعية البالغ عددهم 237، وذلك في أعقاب الإعصار القوي الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي.