سيول وواشنطن تناقشان التنسيق حول المشروعات المشتركة بين الكوريتين

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غادر مسؤولون كوريون جنوبيون البلاد متوجهين إلى الولايات المتحدة حيث يناقشون مع نظرائهم هناك تنسيق المواقف الثنائية بين سيول وواشنطن بشأن المشروعات والتبادلات بين الكوريتين.وصرح مصدر دبلوماسى في سيول أمس بأن "لى دونغ ريول" مدير إدارة نظام السلام فى شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية قد غادر البلاد متوجها إلى واشنطن على رأس وفد دبلوماسي، حيث يجري هناك مناقشات حول القضايا التي بقيت معلقة دون حل خلال محادثات مجموعة العمل بين البلدين، التي عقدت في وقت سابق من شهر يناير الجاري، بما في ذلك مسألة عقد جولة جديدة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بسبب الحرب الأهلية الكورية. ويذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تسعى إلى تنظيم جولة للم شمل الأسر المشتتة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الأسبوع الأول من فبراير.ومن المتوقع أيضا أن يتباحث الجانبان الكوري والأمريكي حول التطورات المتعلقة بخطة سيول لتوصيل عقار "تاميفلو" المضاد لفيروس الإنفلونزا إلى كوريا الشمالية، وطلب رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين زيارة كوريا الشمالية لفحص منشآتهم في مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بين الكوريتين.