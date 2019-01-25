إعفاء مشروعات بقيمة 24 تريليون وون من دراسات الجدوى

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وافقت الحكومة الكورية على إعفاء ثلاثة وعشرين مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 تريليون وون، من دراسات الجدوى الأولية.وقال وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن المشروعات تم اختيارها من بين 32 مشروعًا قدمتها 17 مدينة ومقاطعة، بقيمة إجمالية تصل إلى 68.7 تريليون وون.وأوضح "هونغ" أن الإعفاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرا إلى أن المناطق خارج العاصمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والبنية التحتية غير الكافية تواجه صعوبات في متابعة المشروعات الكبيرة بسبب صعوبة إتمام دراسات الجدوى.ويذكر أن دراسات الجدوى الأولية تحدد ما إذا كان المشروع ذا جدوى اقتصادية أم لا.