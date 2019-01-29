السفير الأمريكي يجتمع مع وزيريْ الدفاع والخارجية الكورييْن

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التقى السفير الأمريكي في سيول مع وزيرة الخارجية ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الاثنين.وقد زار السفير الأمريكي "هاري هاريس" مقر وزارة الخارجية في سيول في حوالي الساعة 4:20 من مساء أمس الاثنين، للاجتماع مع وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا".وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك شؤون شبه الجزيرة الكورية وتقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين الحليفين.وقبل ذلك بساعات، زار "هاريس" وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" في مقر وزارة الدفاع، وخلال اجتماعهما المغلق الذي استمر لأكثر من ساعة، يُعتقد أنهما ناقشا حادث تحليق طائرات يابانية بالقرب من سفن حربية كورية، من بين أمور أخرى.يشار إلى أن "هاريس"، الضابط والقائد السابق في سلاح البحرية الأمريكي، كان قد شغل منصب قائد قيادة المحيطين الهندي والهادئ قبل تعيينه سفيرًا في سيول.وهناك تكهنات بأن واشنطن قد تسعى للوساطة بين حليفيها في آسيا في النزاع العسكري الأخير بينهما.