كوريا الجنوبية ترفع حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في التقنيات المتقدمة

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تخطط كوريا الجنوبية لتوفير المزيد من الحوافز للشركات الأجنبية لتشجيعها على القيام باستثمارات مباشرة، من أجل جذب الاستثمار في المجالات التكنولوجية المتقدمة.وأعلنت وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء للشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد عن سياساتها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك الانتقال من مجرد الإعفاءات الضريبية إلى مستوى تقديم الدعم النقدي للشركات العاملة في التقنيات المتقدمة والتي تخلق فرص عمل جديدة.وتعهدت الوزارة بتخصيص 50 مليار وون لدعم تلك الشركات، وهو رقم يزيد كثيرا عن مبلغ 6 مليارات وون الذي تم تخصيصه في العام الماضي.ومن أجل تحقيق أقصى قدر من خلق القيمة، ستربط الحكومة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشروعات التي تديرها الدولة، لتعزيز قدرات التصنيع في البلاد وتشجيع الاقتصاديات الإقليمية.ومن خلال استغلال شبكاتها من اتفاقيات التجارة الحرة وبنيتها التحتية التكنولوجية، تأمل سيول في استضافة مراكز الأبحاث والتطوير للصناعات الجديدة، مع الشركات الأجنبية.