رئيس الوزراء السابق يعلن ترشحه لانتخابات قيادة حزب كوريا الحرة المعارض

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أعلن رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" ترشحه لانتخابات قيادة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، المقرر عقدها في 27 فبراير.وقال "هوانغ"، الذي شغل منصب القائم بأعمال الرئيس عندما تم عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في الفترة من أواخر عام 2016 إلى أوائل 2017، إنه سيعيد إحياء البلاد التي تواجه أزمة الرجوع إلى طريق الماضي.وانتقد "هوانغ" سياسات النمو القائم على زيادة الدخل التي تنفذها حكومة الرئيس "مون جيه إين"، وقال إنها سياسات عفا عليها الزمن، كما قال إن السلام لا يمكن تحقيقه في شبه الجزيرة الكورية في ظل الأسلحة النووية الموجودة لدى كوريا الشمالية ونظامها الديكتاتوري وما يرتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان.وتعهد "هوانغ" بالضغط من أجل تنفيذ مشروعٍ لتحويل الاقتصاد، وإلغاء سياسة النمو القائم على زيادة الدخل.وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن "هوانغ" يعد من أكثر المرشحين المحافظين تفضيلًا للانتخابات الرئاسية لعام 2022.