الولايات المتحدة قد تتوسط بين كوريا الجنوبية واليابان

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من المقرر أن تزور مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية الكورية قاعدة عسكرية تابعة للأمم المتحدة في اليابان يوميْ الأربعاء والخميس، وسط النزاع القائم حاليا بين سيول وطوكيو حول حادثة الرادار العسكري وتحليق طائرات يابانية بالقرب من سفن كورية جنوبية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن وفدًا برئاسة "كيم تيه جين"، مدير إدارة شؤون أمريكا الشمالية في الوزارة، سيزور تلك القاعدة العسكرية بناء على دعوة من قيادة الأمم المتحدة.ومن المقرر أن يلتقي الوفد الكوري الجنوبي هناك مع مسؤولين من قيادة الأمم المتحدة والقوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، بالإضافة إلى مسؤولين يابانيين عن العلاقات بين طوكيو وواشنطن.ومن المحتمل أيضًا أن ينضم مسؤولون من طوكيو وسيول إلى نظرائهم الأمريكيين لإجراء حوار ثلاثي.وفي حين أن واشنطن قد تركت حليفيها يتناولان القضايا الثنائية بينهما، فقد تحاول التوسط بينهما وسط المخاوف من أن يكون لهذا الخلاف أثر سلبي على التعامل مع كوريا الشمالية.وفي نفس السياق، عقد السفير الأمريكي "هاري هاريس" اجتماعات أمس الاثنين مع وزيرة الخارجية ووزير الدفاع في سيول، لمناقشة سلسلة الأحداث الأخيرة التي وقعت بين كوريا واليابان.