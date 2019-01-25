رئيس المخابرات الأمريكية يستبعد تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية

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قال رئيس المخابرات الأمريكية إنه من غير المحتمل أن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية، وهو ما أثار الشكوك حول مدى التزام كوريا الشمالية بنزع أسلحتها النووية قبيل انعقاد القمة الثانية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، أدلى مدير المخابرات الوطنية الأمريكية "دان كوتس" بهذا التقييم في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، حيث قال إن الولايات المتحدة تعتقد حاليا أن كوريا الشمالية ستسعى إلى الاحتفاظ بقدراتها من أسلحة الدمار الشامل لأن قادتها ينظرون في نهاية المطاف إلى الأسلحة النووية على أنها "أمر حيوي" من أجل بقاء النظام الحاكم في بيونغ يانغ.كما أشار إلى أن كوريا الشمالية امتنعت عن ارتكاب استفزازات ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل، ولم تجر أي تجارب صاروخية نووية منذ أكثر من عام، وأيضا فككت بعض بنيتها التحتية النووية، ومع ذلك، فإن التقييم القائل بأن الزعيم الكوري الشمالي من غير المرجح أن يسلم أسلحته النووية "تعززه ملاحظات أمريكية على بعض الأنشطة التي لا تتماشى مع التوجه نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل".