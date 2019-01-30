تراجع مؤشر ثقة الشركات الكورية في يناير إلى أقل مستوى خلال 34 شهرا

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تراجع مؤشر معنويات الشركات في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته منذ 34 شهرا خلال شهر يناير الجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ في قطاع أشباه الموصلات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر مسح الأعمال لشهر يناير في جميع الصناعات إلى 69 نقطة، بانخفاض بلغ ثلاث نقاط مقارنة بالشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وقال التقرير إن المؤشر وصل في شهر يناير إلى أقل مستوى له منذ شهر مارس من عام 2016، عندما بلغ وقتها 68 نقطة.وأضاف أن المؤشر الفرعي الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة قد انخفض بأربع نقاط ليصل إلى 67 نقطة، وهو أقل مستوى منذ فبراير من عام 2016 عندما بلغ 63 نقطة.وانخفض مؤشر توقعات الشركات لشهر فبراير في كل الصناعات بثلاث نقاط، ليصل إلى 68 نقطة، بينما انخفض الرقم المقارن للشركات المصنعة بست نقاط مقارنة بالشهر الماضي إلى 65 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ شهر أبريل من عام 2009.