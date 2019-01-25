تأكيد حالة إصابة ثانية بالحمى القلاعية في آن صونغ

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تم تأكيد وجود حالة ثانية من الإصابة بمرض الحمى القلاعية في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الثلاثاء، وهو ما أثار المخاوف من احتمال انتشار المرض قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وأوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس أن الحالة الثانية تأكدت في مزرعة لإنتاج لحوم البقر في "آن صونغ" التي تقع على بُعد 80 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد أول حالة إصابة في مزرعة توجد في نفس المنطقة.وأضافت الوزارة أن المزرعة الثانية تقع على بُعد حوالي عشرة كيلومترات من المزرعة التي شهدت أول حالة مؤكدة من الإصابة بمرض الحمى القلاعية، ويوجد فيها 97 بقرة.وتخطط سلطات الحجر الصحي أولا لإعدام ثلاث من تلك الأبقار التي ظهرت عليها أعراض مرض الحمى القلاعية، قبل أن تقرر بشأن إعدام أي رؤوس ماشية إضافية.وقررت السلطات تطبيق نظام حظر على التحرك لمدة 24 ساعة في جميع مزارع الماشية التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من المزرعة المصابة.