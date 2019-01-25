تقرير يكشف عن عرض روسي سري لإنشاء محطة نووية في كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس إن روسيا قدمت اقتراحا سريا في الخريف الماضي بأن تعرض على كوريا الشمالية إنشاء محطة للطاقة النووية مقابل قيام بيونغ يانغ بتفكيك برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين على دراية بهذه المناقشات، أن موسكو قدمت الاقتراح في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل تحريك المفاوضات المتوقفة بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.وقالت الصحيفة الأمريكية إن العرض الروسي، الذي عرفه مسؤولو المخابرات في أواخر عام 2018، قد مثّل محاولة جديدة من جانب موسكو للتدخل في المحادثات النووية التي تنطوي على مخاطر كبيرة.كما قال التقرير إنه في إطار تلك الصفقة، اقترحت الحكومة الروسية أيضا تشغيل المحطة النووية ونقل جميع المنتجات الثانوية والمخلفات النووية الإشعاعية إلى روسيا، وهو ما يقلل من مخاطر استخدامها بواسطة كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه يتم تزويد الدولة الشيوعية الفقيرة بمصدر جديد للطاقة.