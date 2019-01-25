الحكومة الكورية تتوقع انكماش الصادرات للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

قال نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كى" اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يتقلص حجم صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يناير الجاري.وقدم الوزير "هونغ" هذه التوقعات المتشائمة خلال اجتماع مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عقد في مقر الحكومة في سيول، حيث شدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الصادرات وسط تزايد حالة عدم اليقين وتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة النزاعات التجارية.وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى تنشيط الصادرات خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات دعم مفصلة لمختلف القطاعات، بما في ذلك المنتجات الزراعية في الخارج.ويذكر أن هيئة الجمارك الكورية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن صادرات البلاد وصلت إلى 25,7 مليار دولار خلال الأيام العشرين الأولى من شهر يناير، بانخفاض نسبته 14,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.