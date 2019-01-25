انضمام أول ناقلة جوية إلى القوات المسلحة الكورية

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انضمت أول ناقلة جوية باسم "سيغنوس" إلى القوات المسلحة الكورية اليوم، وبهذا زاد وقت القيام بالعمليات في جزيرتي "دوك دو" و"إي اودو" الكوريتين زيادة كبيرة.وصرحت القوات الجوية بأنها أقامت مراسم خاصة بهذه المناسبة تحت رعاية وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" في قاعدة "كيم هيه" الجوية بعد ظهر اليوم.وقالت إنها اختارت اسم "سيغنوس " الذي يعني "بجعة" لهذه الناقلة الجوية التي ستستخدمها القوات الجوية الكورية لأول مرة، من خلال جمع للآراء الداخلية.تجدر الإشارة إلى أن الناقلة "سيغنوس" أنتجتها شركة "إيرباص أوربا"، ووصلت إلى كوريا في شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن المقرر أن يتم إدخال 4 ناقلات إلى القوات الكورية حتى شهر ديسمبر القادم من أجل تنفيذ مهامها العادية بدءا من شهر يوليو في عام 2020.ومن المتوقع أن تتمكن القوات الجوية الكورية من خلال استخدام هذه الناقلات من التعامل بفاعلية مع مختلف أنواع حالات الطوارئ في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية.