استقالة مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية

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وافق الرئيس "مون جيه إين" على استقالة مساعده للشؤون الاقتصادية "كيم هيون تشول"، بعدما أثار "كيم" جدلا من خلال تصريحات نصح فيها الشباب وكبار السن بالبحث عن فرص عمل في دول جنوب شرق آسيا بدلا من الاعتماد على الشكوى فقط.وأدلى "كيم" بهذه التصريحات في حوار نظمته غرفة التجارة والصناعة الكورية أول من أمس حيث نصح الشباب بألا يرددوا عبارة "الجحيم كوريا" بسبب عدم حصولهم على فرص عمل، كما نصح المتقاعدين بألا يكتبوا تعليقات سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يحاولوا دخول أسواق دول جنوب شرق آسيا بدلا من ذلك.وصرح "كيم اوي كيوم" المتحدث باسم المكتب الرئاسي بأن "كيم" لم يرغب في تحميل أعباء على الرئيس "مون" بسبب هذه التصريحات، وهو ما أثر على الموافقة على استقالته.كما أعلن المكتب الرئاسي أنه وافق أيضا على استقالة تقدم بها "تاك هيون مين" المسؤول التنفيذي الكبير في قسم البروتوكول في المكتب الرئاسي.