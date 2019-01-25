السجن 3 سنوات ونصف لكيم دونغ وون المتهم بتزوير الآراء على الإنترنت

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صدر حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف ضد "كيم دونغ وون" المتهم بتزوير الآراء على الإنترنت وتقديم رشاوى.وأصدرت محكمة سيول المركزية قبل ظهر اليوم هذا الحكم ضد كيم بتهمة تزوير الآراء على الإنترنت وتقديم رشاوى إلى المساعد الرئاسي السابق المعروف بقلب الأسرة "هان".وبخصوص تهمة تقديم 50 مليون وون إلى النائب السابق "روه هويه تشان" أصدرت حكما بالسجن 6 أشهر مع تعليق تنفيذه لمدة عام واحد.وأدانت المحكمة جريمة عرقلة الأعمال باستخدام الكمبيوتر من أجل تزوير الآراء على الإنترنت وقالت إن تزوير الآراء على الإنترنت لتحقيق أغراض شخصية قد عرقل تكوين رأي عام سليم في هذا الشأن، كا أشارت إلى أن "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب" كيونغ سانغ" قد استفاد من عملية تزوير الآراء على الإنترنت.وبالنسبة للمحامي "دو دو هيونغ"، فقد أصدرت المحكمة حكما ضده بالسجن لمدة عام مع تعليق التنفيذ لعامين بتهمة المساعدة والتحريض على تزوير الآراء، وحكما بالسجن لمدة 4 أشهر وتعليق التنفيذ لعام واحد بتهمة نقل الرشوة إلى النائب السابق "روه".وعلاوة على ذلك، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عام ونصف ضد المتهم المعروف بلقب الأسرة "أو" الذي طور برنامجا خاصا لتزوير الآراء على الإنترنت.وبعد صدور الحكم، وصف كيم دونغ وون المحاكمة بأنها كانت سياسية وغير عادلة، وأعرب عن نيته تقديم استئناف ضد الحكم فورا.