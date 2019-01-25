حكم بالسجن لمدة عام ونصف ضد المدرب جو جيه بوم في محكمة الاستئناف

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أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكما بالسجن لمدة عام ونصف ضد المدرب الوطني السابق "جو جيه بوم" مدرب رياضة التزلج على الجليد، بعد أن كان الحكم في المحاكمة الأولى يقضي بسجنه لمدة 10 أشهر، بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية متكررة ضد لاعبات المضمار القصير.وطعنت محكمة "سو وان" المحلية على الحكم لمدة 10 أشهر الصادر من المحكمة الأولى، قائلة إنه حكم غير عادل لأنه مخفف، وأصدرت الحكم الجديد.وذكرت المحكمة في نص القرار أن جريمة "جو" خطيرة، مشيرة إلى أن ضحاياه لا زلن يخشين منه إلى حد كبير، لأنه اعتدى عليهن منذ صغرهن ولم يكن من الممكن لهن مقاومته.كما قالت إنه على الرغم من أن بعض الضحايا تقدمن بطلبات للعفو عنه بعد إجراء اتفاق معه، إلا أنها ترى أنهن تقدمن بتلك الطلبات وهن مجبرات، مشيرة إلى اثنتين منهن قد ألغيتا تلك الطلبات مؤخرا، وطالبتا بدلا من ذلك توقيع أقصى عقوبة عليه.تجدر الإشارة إلى أن المدرب "جو" يواجه اتهامات في دعوى قضائية أخرى باعتدائه جنسيا على اللاعبة "شيم سوك هي".