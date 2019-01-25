الروائي الياباني هيكاشينو غايكو أكثر الروائيين تفضيلا في كوريا

Photo : YONHAP News

اتضح أن الروائي الياباني "هيكاشينو غايكو" هو أكثر الرواة تفضيلا من قبل الكوريين خلال الـ10 سنوات الماضية.جاء ذلك في تقرير صادر عن متاجر "كيو بو" لبيع الكتب اليوم، حيث أوضح أن حوالي مليون و270 ألف نسخة من روايات "غايكو" قد بيعت في كوريا منذ يوم 18 يناير من عام 2009 وحتى يوم 17 يناير من هذا العام، ليحتل المركز الأول من حيث حجم بيع الكتب.تجدر الإشارة إلى أن ترتيب بيع الكتب في متاجر "كيو بو" التي تحتل حوالي 25% من سوق النشر الكورية، يعتبر مؤشرا قويا للتعرف على اتجاهات صناعة النشر في كوريا الجنوبية.وقال التقرير أيضا إنه تم بيع 360 ألف نسخة من كتابه "معجزة متجر ناميا" ليصبح أكثر الكتب بيعا من بين رواياته.كما احتل الروائي "موراكامي هاروكي" المركز الثاني في هذا المجال بعد أن كان قد احتل المركز الأول في إحصاء عام 2015، بينما احتل الروائي "برنار بربر" المركز الثالث بعد أن كان قد احتل المركز الأول في إحصاء عام 2016، واحتل المركز الرابع الروائي الفرنسي "كيوم مويسو".وجاء في المركز الأول من بين الروائيين الكوريين "كيم جين ميونغ"، الذي احتل المركز الخامس من حجم بيع الكتب، بمقدار خمسمائة وعشرين ألف نسخة من كتبه.ومن بين أكثر 20 روائيا من حيث عدد الكتب المباعة، 12 من الأجانب و8 كوريين.