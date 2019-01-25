كوريا الـ45 عالميا من حيث الشفافية الوطنية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الـ45 عالميا من حيث الشفافية الوطنية في العام الماضي من بين 180 دولة، بعد أن حصلت على 57 نقطة من إجمالي 100 نقطة.ورغم أن كوريا زادت بـ3 نقاط بالمقارنة مع العام الأسبق وتقدمت بـ6 مراكز، إلا أنها لا تزال في مستوى منخفض نسبيا، حيث احتلت المركز الثلاثين من بين الدول الأعضاء الست والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وعقدت منظمة الشفافية الكورية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية التي توجد في مقر البرلمان الألماني، مؤتمرا صحفيا أمس في سيول أعلنت فيه عن مؤشر الفساد الدخلي حسب الدول لعام 2018.واحتلت الدانمارك المركز الأول من حيث حجم الشفافية الوطنية بـ88 نقطة، ثم نيوزيلاندا بـ87 نقطة ثم فنلندا وسنغافوره والسويد وسويسرا بـ85 نقطة.ومن بين الدول الآسيوية التي فازت بتقديرات جيدة: هونغ كونغ بـ76 نقطة واليابان بـ73 نقطة.أما الصومال فقد حصلت على 10 نقاط فقط لتصبح الأخيرة في القائمة، بينما حصلت سوريا وجنوب السودان على 13 نقطة لتحتلا المركز المائة والثامن والسبعين بشكل مشترك، وحصلت كوريا الشمالية على 14 نقطة لتحتل المركز المائة والسادس والسبعين المشترك.وأوضحت المنظمة أن مؤشر سوء استغلال الموظفين الحكوميين لمناصبهم في كوريا قد بلغ 53 نقطة في عام 2017، لكنه تحسن إلى 62 نقطة في عام 2018، كما تحسن مؤشر فساد المجتمع العام من 60 نقطة في عام 2017 إلى 70 نقطة في العام الماضي، وتحسنت أيضا مؤشرات الفساد في أنشطة الشركات إلى حد ما.ولكن لم يتغير مؤشر تقييم العلاقات بين السياسة والشركات، بينما انخفض مؤشر مستوى الفساد الإجمالي من 45 نقطة إلى 42 نقطة.