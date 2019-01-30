الحُكم بسجن حاكم ولاية كيونغ سانغ سنتين في قضية التلاعب بالرأي العام

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أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" لمدة عامين بتهمة التآمر مع مدون محترف من أجل التأثير على الرأي العام عبر الإنترنت.وفي جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، قضت محكمة منطقة سيول المركزية على "كيم" بالسجن لمدة عامين، حيث قد تم إلقاء القبض على "كيم"، الذي يعد أحد المقربين من الرئيس "مون جيه إين"، مباشرة بعد صدور حكم المحكمة.وقالت المحكمة إن "كيم" كان على دراية بعملية تزوير الآراء بشكل منتظم على الإنترنت، بواسطة المدون "كيم دونغ وون"، المعروف أكثر باسمه المستعار على الإنترنت "دروكنغ"، مشيرة إلى أن "كيم" شاهد عرضا تجريبيا للبرنامج الذي يقوم بالتلاعب بالبيانات على الإنترنت الذي طوره المدون "دروكنغ" من أجل التأثير في شعبية التعليقات على المناقشات الدائرة على الإنترنت حول الأخبار اليومية.كما أشارت المحكمة إلى أن "كيم" وافق أيضا على أن يقوم "دروكنغ" بالتلاعب في التعليقات عبر الإنترنت، وتلقى تقارير منتظمة منه في هذا الشأن. ويشتبه في أن عملية التلاعب في الآراء قد أفادت المعسكر المعارض في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2017. وقالت المحكمة إنه من المعقول الاعتقاد بأن "كيم" عرض مناصب حكومية على معارف للمدون "دروكنغ"، بما في ذلك وظيفة قنصل عام في اليابان، خلال عملية التزوير بالتعاون الوثيق مع المدون.