وزارة الدفاع الكورية توافق على إنشاء مطار في جزيرة بيك ريونغ

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وافقت وزارة الدفاع الكورية على تخفيف القيود على مناطق حظر الطيران، مما سيسهل عملية إنشاء مطار في جزيرة "بيك ريونغ" في البحر الغربي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن سفن الركاب الوحيدة التي تسير بين إنتشون والجزيرة الواقعة في أقصى غرب البلاد تتوقف عن الرحلات بمعدل 80 يوما سنويا بسبب الضباب وارتفاع موجات البحر.وقد ظلت الوزارة الكورية تعارض إنشاء مطار هناك بحجة تعطيل العمليات العسكرية، إلا أنها قررت تخفيف القيود في مناطق حظر الطيران فوق الجزيرة مما سيؤدي إلى تخفيض مضايقات سكان الجزيرة إلى حد كبير.وطلبت وزارة الدفاع تعديل موقع المطار إلى الجنوب بالمقارنة مع الخطة الأصلية، حيث تنوي وزارة الأراضي والنقل وبلدية إنتشون، توكيل وزارة المالية والاستراتيجية بإجراء دراسة جدوى.وفي دراسة الجدوى السابقة التي أجرتها وزارة الأراضي في عام 2017، تبين أن نسبة المصالح مقابل التكلفة كانت مرتفعة، حيث بلغت 4.86، ومن ثم يتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية المستقبلية بسرعة.ومن المنتظر أن تضع وزارة الأراضي الخطة الأساسية للمطار في العام القادم، بحيث يتم إنشاء مدرج الطائرات بطول 1.2 كيلومتر وعرض 30 مترا في عام 2023.وفي حالة افتتاح مطار في تلك الجزيرة، فمن المتوقع أن تستخدمه طائرات تتسع لخمسين شخصا، بحيث تقل خمسمائة ألف شخصا من الركاب سنويا.