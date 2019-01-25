رئيس الوزراء الياباني يعرب عن استيائه من تحركات الحكومة الكورية

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في كلمة ألقاها أمس أمام البرلمان الياباني إنه سيتصدى لكوريا الجنوبية بقوة، بعدما تجاهل الحديث عن القضايا الراهنة بين كوريا واليابان في كلمة سابقة ألقاها أمام البرلمان حول سياسات حكومته .وردا على سؤال حول رد فعل الحكومة الكورية بشأن صدور الحكم بالتعويضات عن قضية العمل القسري، حمّل "آبيه" المسؤولية على الحكومة الكورية، وأكد أنه يشعر باستياء شديد نحو مواصلة سيول للتحركات التي تتناقض حتى مع أسس العلاقات التي ظل الجانبان يقومان ببنائها حتى الآن.كما قال إنه سيتعامل مع هذه القضية حسب القانون الدولي، وشدد على أن حكومته ستتعامل مع كوريا بناء على مبادئ ثابتة، وطالب الجانب الكوري بالعمل بالمثل.ومن ناحية أخرى، حضر السفير الياباني لدى كوريا "ناكا مينيه" اجتماعا مشتركا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حيث ادعى أن العلاقات الكورية اليابانية في وضع خطير جدا بسبب استمرار كوريا في التحرك بشكل يعارض التوجهات المستقبلية.وزادت أصوات نواب البرلمان الياباني الذين يطالبون الحكومة اليابانية باتخاذ إجراءات قوية ضد كوريا، بما في ذلك استدعاء السفير الياباني لدى سيول.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن مسؤولا في وزارة الخارجية اليابانية صرح بأن الوزارة تستعرض إجراءات للتعامل مع كوريا، وأوضح أنه من الأفضل عدم استدعاء السفير من أجل دعم الشركات اليابانية العاملة هناك.