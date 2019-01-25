التوصل إلى اتفاق على فرص العمل بأسلوب كوانغ جو اليوم

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تم التوصل إلى اتفاق اليوم بين بلدية مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" لصناعة السيارات حول الاستثمار في فرص العمل بأسلوب "كوانغ جو"، الذي يتم من خلاله تخفيض الأجور مقابل تقديم الإقامة وخدمات الرفاهية من قبل الحكومات المحلية، وتمت بهذه المناسبة إقامة مراسم للتوقيع على الاتفاق، الذي جاء بعد مرور 6 أشهر منذ إرسال شركة "هيون ديه" برسالة إلى بلدية كوانغ جو أعربت فيها عن رغبتها في الاستثمار في بناء مصنع للسيارات الكاملة هناك.ووافق المجلس التشاوري المكون من العمال وأصحاب العمل والقطاعين العام والخاص في مدينة "كوانغ جو" أمس على مسودة الاتفاق التي أعدتها البلدية والشركة معا، حيث تم إدراج البند الذي أثار جدلا حول تعليق المفاوضات الجماعية بشأن الأجور لمدة 5 سنوات، والذي كان سببا لإحباط الاتفاق في العام الماضي، ضمن مسودة الاتفاق كما هو.ولكن تمت إضافة بندا شرطيا حول إمكانية تقليص المدة في حالة وجود ظروف خاصة.وبعد إقامة مراسم التوقيع على الاتفاق، من المتوقع إنشاء شركة ذات غرض خاص وجمع مستثمرين إضافيين، ثم يتم ضخ 700 مليار وون لإنشاء مصنع للسيارات الكاملة في الوحدة الصناعية "بيت غرين سان"، بحيث يتم إنتاج حوالي مائة ألف سيارة شبه رياضية صغيرة سنويا.لكن نقابة العمال التابعة لشركتي هيون ديه وكيا للسيارات، والتي ظلت تعارض فرص العمل بأسلوب كوانغ جو، قررت تنظيم إضراب شامل عن العمل اليوم والقيام بزيارة إلى بلدية كوانغ جو.