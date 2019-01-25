تراجع الناتج الصناعي الكوري في ديسمبر

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تراجع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، بسبب الانكماش في صناعة السيارات وأشباه الموصلات.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، انخفض الناتج الصناعي في البلاد بنسبة 6% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق.وكان الناتج الصناعي قد تراجع بنسبة 1.4% على أساس شهري في شهر سبتمبر الماضي، ثم ارتفع بنسبة 1.2% في الشهر التالي، لكنه سجل تراجعًا لشهرين متتاليين في نوفمبر وديسمبر.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر أيضًا.وانخفض أيضًا المؤشر الاقتصادي الذي يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس شهري، ليستمر في التراجع للشهر التاسع على التوالي.كما انخفض المؤشر الاقتصادي المستخدم في التنبؤ بالظروف الاقتصادية على المدى القصير بمقدار 0.2%، ليستمر في التراجع للشهر السابع على التوالي.ومع ذلك، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.8% على أساس شهري، للشهر الثالث على التوالي منذ أكتوبر الماضي.