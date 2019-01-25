ترامب يؤكد وجود فرصة كبيرة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إنه يتطلع إلى الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مؤكدا على أن الطرفين يحرزان تقدمًا في مناقشاتهما.ونشر "ترامب" على موقع تويتر تغريدة قال فيها إن العلاقات مع كوريا الشمالية تعد في أفضل حالاتها، مشيرًا إلى توقف بيونغ يانغ عن إجراء التجارب النووية والصاروخية، كما أنها أعادت المحتجزين ورفات الجنود الأمريكيين.وأضاف أن هناك "فرصة كبيرة" لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس المخابرات الأمريكية "دان كوتس" أنه يستبعد أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية.وقال "ترامب" أيضًا إن الزمن سيخبرنا بما سيحدث مع كوريا الشمالية، لكن العلاقات بين الجانبين كانت "مرعبة" في نهاية فترة الإدارة السابقة، وكانت "أشياء سيئة للغاية" على وشك الحدوث.