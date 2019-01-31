وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنقل تغطية لعروض فنية في الصين

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نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الخميس تغطية للعرض الأخير الذي قدمته إحدى الفرق الفنية الكورية الشمالية في الصين، حيث سلطت الضوء على الصداقة بين البلدين، قبيل انعقاد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن العروض التي قدمتها الفرقة في بكين قد أثمرت كثيرًا.وأشارت إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" حضر عرض الفرقة يوم الأحد الماضي وبصحبته زوجته، ووصف الفعاليات بأنها حدث مهم للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين على قيام العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، وتعهد بتعزيز العلاقات الودية الثنائية بين البلدين.كما نشرت الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ مقالًا حول العرض الفني على صفحتها الأولى، وقالت إنه انتهى بنجاح كبير.وقد عاد وفد الفرقة الفنية برئاسة نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم "ري سو يونغ"، إلى كوريا الشمالية أمس الأربعاء، بعد أسبوع قضاه الوفد في بكين.