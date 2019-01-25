فريق بحثي كوري يطور روبوت يد قابل للارتداء

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نجح فريق بحثي كوري في تطوير نظام روبوت لليد قابل للارتداء، حيث يسمح لشخص لا يقدر على تحريك يديه بسبب إصابات في الحبل الشوكي بالقيام بالحركات التي يرغب فيها، بما في ذلك إمساك شيء ونقله.وأوضح فريق البروفسور "جو كيو جين" في قسم الماكنيات والهندسة الجوية بجامعة سيول الوطنية، وفريق البروفسور "جو سونغ هو" في قسم الحاسبات الإلكترونية في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، أنهما نجحا في تطوير نظرية جديدة حول أسلوب توقعات الحركة لربوت اليد القابل للارتداء باستخدام التعلم العميق، حيث تمكن من جعل مريض لديه إصابات في الحبل الشوكي قادرا على إمساك شيء ونقله إلى مكان آخر.وأضاف الفريقان البحثيان أنه يتم توقع نوايا المستعمل باستخدام جهاز كاميرا تصور المشاهد التي يراها المستخدم، بحيث إذا بسط ذراعه نحو شيء وهو يرتدي الجهاز، مثل نظارة، فإن الجهاز يقوم بجمع المعلومات ذات الصلة، مثل حركة الذراع والمسافة بين اليد والشيء، ومن ثم يتوقع أنه يحاول إمساك هذا الشيء.وقال البروفسور "جو كيو جين" إن هذه هي أول مرة يتم فيها استعمال كاميرا لإدراك نوايا المستخدم في الروبوت القابل للارتداء، مشيرا إلى أنه إذا طبقت هذه التقنية على الروبوتات الأخرى القابلة للارتداء فسوف يمكن التحكم في تلك الروبوتات بأسلوب أسهل وأدق.وتم نشر مقال تضمن نتيجة هذا البحث اليوم في المجلة العملية الدولية "ساينس روبوتيكس".