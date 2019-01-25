إنتاج برنامج ترفيهي كوري صيني مشترك لاكتشاف النجوم

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من المنتظر أن يتم إنتاج برنامج ترفيهي مشترك بين كوريا الجنوبية والصين، يتم من خلاله اكتشاف ورعاية نجوم الفن والغناء على الصعيد الدولي.ويذكر أن ذلك جاء كنتيجة لتخفيف الإجراءات الانتقامية الصينية ضد كوريا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع، "ثاد".وصرحت شركة "كومباني غلوبال" المتخصصة في المحتويات الكورية والصينية، بأنها تتعاون مع قناة "هويا تي في" الصينية على الإنترنت من أجل إنتاج برنامج ترفيهي بعنوان "مدرسة النجوم".ويقوم هذا البرنامج باكتشاف ورعاية ذوي المواهب من الصينيين، من أجل العمل في قطاع الفنون والترفيه في الصين، بحيث يتيح لهم الفرصة لإقامة أول عروض لهم كمطربين وممثلين وعارضين.وأعرب أحد المسؤولين عن إنتاج البرنامج عن أمله في أن يكون هذا البرنامج نقطة انطلاق لتفعيل سوق المحتويات المشتركة الكورية الصينية التي كانت متجمدة.