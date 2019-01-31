تراجع الفجوة بين نسب التأييد الشعبي للأحزاب السياسية

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن الفجوة بين تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، قد تراجعت إلى أقل من 10% للمرة الأولى، منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" منصب الرئاسة.وكشف مسح أجرته شركة "ريال ميتر" على 1505 من المواطنين البالغين في جميع أنحاء البلاد بين يومي الاثنين والأربعاء، عن أن نسبة تأييد الحزب الديمقراطي قد انخفضت بمقدار 0.9% مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي، وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل 37.8%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بمقدار 1.8%، وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل 28.5%.ونتيجة لذلك، تقلصت الفجوة بين الحزبين لتصبح 9.3%.وأرجعت شركة "ريال ميتر" هذا التراجع في تأييد الحزب الحاكم إلى صدور حكم على "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة "كيونغ سانغ" بالحبس لمدة سنتين لتورطه في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت بالتعاون مع المدون "دروكنغ".أما فيما يتعلق بحزب كوريا الحرة المعارض، فقد ارتفعت نسبة تأييد الحزب بسبب زيادة التغطية الإعلامية للشخصيات الرئيسية في الحزب، مثل رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيون آن" الذي أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الحزب.وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 2.5%.