اكتمال المحادثات حول إعفاء مشروع الطرق بين الكوريتين من العقوبات

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أكملت كوريا الجنوبية ومجلس الأمن الدولي مناقشاتهما حول مسألة الحصول على إعفاء جزئي لمشروع المسح المشترك بين الكوريتين للطرق في كوريا الشمالية.ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اختتم الجانبان مؤخرًا مناقشاتهما حول هذه المسألة، حيث قرر مجلس الأمن قبول طلب سيول بالحصول على إعفاء لإدخال المعدات اللازمة إلى كوريا الشمالية، لإجراء المسح المشترك.وفي الشهر الماضي، أجرت الكوريتان مسحًا على الطرق الواقعة في الأجزاء الشرقية من كوريا الشمالية، ولكن بدون المعدات المناسبة، بسبب عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.وقد قدمت سيول طلبًا للحصول على إعفاء بعد مناقشة الأمر والتوصل إلى توافق مع واشنطن من خلال اجتماع مجموعة العمل بين البلدين يوم 17 يناير.كما منح مجلس الأمن مؤخرًا إعفاء من العقوبات للمشروع المشترك بين الكوريتين للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية في المنطقة منزوعة السلاح.