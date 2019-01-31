البنك المركزي الكوري يشيد بوقف رفع سعر الفائدة الأمريكي

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قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي "لي جو يول" إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتخاذ موقف أكثر تشاؤمًا مما كان متوقعًا، وذلك خلال اجتماعه الأخير للسياسات المالية، قد يساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" قد أشار إلى إمكانية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، وتركها دون تغيير عند مستوى 2.25 إلى 2.5%.وفي حديثه للصحفيين اليوم الخميس، أشار محافظ البنك الكوري المركزي إلى هذا التوجه بشأن سعر الفائدة الأمريكية، وقال إنه يتسم بالتأني في الفترة المقبلة والمرونة وفقًا للظروف الاقتصادية.كما قال إن البنك المركزي الأمريكي، الذي يبدو أنه يتخذ منهج الانتظار والترقب، لم يقدم تقييما للمخاطر الاقتصادية، كما أعرب عن اعتقاده بأن موقف البنك الفيدرالي سيساعد على استقرار سوق المال، مشيرا إلى أن قراراته تؤثر على السياسات النقدية لكوريا الجنوبية والعديد من البلدان الأخرى.يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة في العام الماضي 4 مرات، وأشار إلى احتمال رفعها مرتين خلال هذا العام.