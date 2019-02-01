ترامب يعلن موعد ومكان قمته الثانية مع كيم جونغ أون الأسبوع القادم

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه سيكشف عن موعد ومكان القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال الأسبوع القادم.ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل يوم الخامس من فبراير الجاري الذي سيلقي فيه "ترامب" خطابا أمام الكونغرس.وأضاف "ترامب" أنه سيتم تحديد مكان عقد القمة الثانية، وأن معظم الناس يعرفون مكان انعقادها، كما أكد على أن كوريا الشمالية ترغب كثيرا في عقد القمة مع الولايات المتحدة.وكانت تكهنات قد أشارت إلى فيتنام، ضمن أماكن أخرى، كمكان لعقد الجولة الثانية من محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد صرح أول من أمس الأربعاء بأنه سيرسل فريقا للإعداد للقمة التي ستعقد في مكان ما في آسيا، في أواخر فبراير.