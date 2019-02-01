اكتشاف حالة إصابة جديدة بالحمى القلاعية في كوريا

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أكدت السلطات الكورية الجنوبية أمس الخميس ظهور حالة ثالثة من مرض الحمى القلاعية.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنه تم التأكد من وجود حالة إصابة بالحمى القلاعية في مرزعة لإنتاج لحوم البقر في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وتعد هذه ثالث حالة مؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية في كوريا الجنوبية، بعد أن تم اكتشاف حالتين سابقتين في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وقامت سلطات الحجر الصحي بإعدام الأبقار المصابة بمرض الحمى القلاعية في مزرعة "تشونغ جو"، وسيتم إعدام الأبقار الأخرى الموجودة في المزارع القريبة منها، ضمن التدابير الوقائية.وقررت السلطات تطبيق نظام حظر على التحرك لمدة 48 ساعة في جميع مزارع الماشية على مستوى البلاد.كما قررت إغلاق جميع أسواق الماشية في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، وتلقيح جميع الأبقار والخنازير ضد مرض الحمى القلاعية.