اتفاق على الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة بأسلوب كوانغ جو

Photo : YONHAP News

تم أمس الخميس التوصل إلى اتفاق بين بلدية مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" للسيارات بشأن الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة بأسلوب "كوانغ جو"، وذلك بعد 7 أشهر من قيام شركة "هيون ديه" بتقديم خطاب نوايا للاستثمار في شهر يونيو من العام الماضي.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تخفيض أجور العمال في مصنع "كوانغ جو" التابع لشركة "هيون ديه" للسيارات، بشرط أن تكون بلدية مدينة "كوانغ جو" مسؤولة عن توفير الإقامة وخدمات الرفاهية لأولئك العمال.وستقوم شركة "هيون ديه" بموجب الاتفاق بإنشاء مصنع لإنتاج السيارات صغيرة الحجم ذات الأغراض المتعددة عام 2021.وسيكون متوسط الراتب السنوي الابتدائي لعمال هذا المصنع 35 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 31 ألف دولار، وبحيث يستفيد العمال من الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة وبلدية مدينة "كوانغ جو"، بما في ذلك الإقامة والنقل والتعليم والصحة.وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية إن هذه الاتفاقية تشير إلى أنه يمكن لكوريا خلق المزيد من فرص العمل الجديدة من خلال التوصل لحل وسط اجتماعي واسع النطاق.وفي المقابل، قام ممثلون للاتحاد الكوري للنقابات التجارية ونقابة العمال التابعة لشركتي "هيون ديه" و"كيا" للسيارات، بزيارة إلى بلدية مدينة "كوانغ جو" حيث عبروا عن معارضتهم لتلك الاتفاقية، قائلين إنها تجبر العمال على التضحية من جانب واحد.